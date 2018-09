Prins Laurent ontvangt sleutels van nieuwe motor: “Ik kan niet meer zonder”

Prins Laurent heeft woensdagochtend in Autoworld in Brussel de sleutels ontvangen van een nieuwe motor met vier wielen. Het gaat om een gepersonaliseerd exemplaar van het merk Qooder met een vermogen van 400 cc.

Foto: Photo News

De nieuwe motor is volledig aangepast aan de persoonlijke smaak van de broer van de koning. “Ik verplaats me elke dag in de stad en zocht al lang een voertuig dat veilig en stabiel is”, legde de prins woensdagochtend aan de pers uit. “Op een dag viel mijn oog op de motors van Qooder. Sindsdien leg ik maandelijks 1.000 kilometer af in Brussel met deze motor. Ik kan niet meer zonder. En je moet echt willen vallen, want het voertuig valt niet vanzelf.”

Nooit een ongeval

De prins had al een motor van Qooder, waarmee hij meer dan 4.000 kilometer heeft afgelegd. Hij heeft er nooit een ongeval mee gehad.

Woensdag ontving Laurent de sleutels van een nieuw model, helemaal aangepast aan zijn smaak.