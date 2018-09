Deze outfit is momenteel populair op Instagram (en hij is betaalbaar)

Modebewuste vrouwen vallen momenteel voor een lichtblauw ribfluwelen ensemble van de Zweedse modeketen H&M. Op de sociale netwerksite tonen ze verschillende combinatiemogelijkheden met de rok en het jasje.

Komend najaar zijn de jaren 70 helemaal terug in het modebeeld, inclusief typische stofjes die toen populair waren zoals ribfluweel. Nu de nieuwe collecties met mondjesmaat in de winkels komen, shoppen blogsters en presenteren ze hun nieuwste aanwinsten op sociale media. Een ensemble dat vaak terugkomt is een blauw skuit - een samentrekking van skirt en suit - in ribfluweel van bij H&M.

Foto: IG

Foto: IG

Het blauwe pak wordt vaak gedragen in combinatie met een wit T-shirt (al dan niet met quote of print) en witte laarsjes om het retrogehalte op te krikken. Maar ook witte sneakers passen er mooi bij voor een hedendaagse klemtoon. Met wit oogt de look ook nog licht in het tussenseizoen. Zelf zin om de blazer en het rokje aan je garderobe toe te voegen? Je koopt ze online en in de geselecteerde winkels van de keten voor respectievelijk 69,99 euro en 39,99 euro.

Foto: H&M

Het is niet de eerste keer dat een bepaald stuk uit een nieuwe collectie furore maakt op Instagram. Eerder was het de beurt aan een jurk van 59,95 euro met verschillende kleuren uit de Spaanse modeketen Zara.