Duitser Weber is kandidaat om Europese Commissie te leiden

De Duitse christendemocratische politicus Manfred Weber is kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Via Twitter kondigt de 46-jarige Weber vandaag aan dat hij de zogenaamde “Spitzenkandidat” voor de Europese Volkspartij wil zijn bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. “Europa heeft nood aan een nieuwe start en meer democratie”, schrijft de huidige fractieleider van de EVP in het Europees parlement.

Weber is de eerste Europese politicus die zijn ambitie uitspreekt om Commissievoorzitter te worden. “We staan op een kruispunt. In 2019 beslissen de Europese verkiezingen over de toekomst van de Europese Unie. Europa, dat zowel intern als extern wordt bedreigd, moet zijn waarden bevestigen en verdedigen. Het overleven van het Europese samenlevingsmodel is de inzet”, stelt de Duitser, die naar eigen zeggen “de band tussen de burgers en de Europese Unie wil herstellen”.

Foto: EPA-EFE

De 46-jarige Weber is lid van de CSU, de conservatieve Beierse zusterpartij van de CDU van Angela Merkel. In 2004 raakte hij voor het eerst verkozen in het Europees Parlement. Tien jaar later schopte Weber het tot voorzitter van de parlementaire fractie van de Europese Volkspartij. Die formatie van christendemocraten en conservatieven is met 218 zetels met voorsprong de machtigste politieke fractie in het Europese halfrond.

De weg naar het Berlaymontgebouw is echter nog lang. Tot midden oktober kunnen ook andere EVP’ers hun kandidatuur indienen. Onder meer de Finse oud-premier Alexander Stubb en brexitonderhandelaar Michel Barnier gaan over de tongen. Op 8 november beslist de partij dan over haar ‘Spitzenkandidat’ voor de Europese verkiezingen. Die moet ervoor zorgen dat de EVP de grootste fractie in Straatsburg blijft. Om ook daadwerkelijk Commissievoorzitter te worden, moet hij of zij nadien ook voldoende steun vergaren onder de lidstaten en in het halfrond.

De Europese Commissie is de motor van de Europese Unie. De instelling met meer dan 30.000 werknemers heeft het initiatiefrecht om wetgevende voorstellen te maken en moet erop toezien dat alle lidstaten de Europese wetgeving respecteren.