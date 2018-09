ZONSHOVEN wil armoedebestrijding op de agenda

Zonhoven -

“In Zonhoven leven maar liefst vierhonderd mensen van een voedselpakket. Eén op de vier van hen zijn kinderen. Toch wel cijfers om van te schrikken” zegt lijsttrekker Sven Lieten. “Daarom is het is het belangrijk dat we armoedebestrijding en alles wat daarmee te maken heeft hoog op de agenda zetten.”