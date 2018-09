Na Kim Kardashian gaat nu ook Burberry voor de koersbroek én met succes

Na Kanye West met Yeezy-collectie springt nu ook Burberry op de kar van de koersbroek. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat fashionista's zich ondertussen een exemplaar hebben aangeschaft. Hoewel je er flink wat geld moet voor neertellen, is het item op heel wat plaatsen uitverkocht.

Kanye West had telkens een exemplaar van de koersbroek zitten in zijn laatste Yeezy-collecties en dus werd zijn vrouw Kim Kardashian er een paar keer in gespot. Onlangs verscheen ze er zelfs mee op de rode loper. In haar zog volgden al snel andere beroemdheden zoals Bella Hadid en Rita Ora.

En nu dus ook andere merken, want het Britse label Burberry heeft eveneens een koersbroek met bijpassende sportbeha gelanceerd. Dat zou trouwens wel eens het must have stuk van het moment kunnen zijn, want op Instagram zie je heel wat modebloggers ermee opduiken.

Brede elastiek

Bij Burberry geven ze de broek nog een jaren 90 twist dankzij de brede elastiek met daarop de naam van het merk. Voor die extra touch betaal je wel een flinke som, zo'n 250 euro meer bepaald. Als je ook de sportbeha wil, moet je bovendien nog eens bijkomend 165 euro neertellen. Afgezien van dat stevige prijskaartje is de koersbroek al op heel wat plaatsen uitverkocht of laag in stock.

Een bericht gedeeld door Danielle Bernstein (@weworewhat) op 16 Aug 2018 om 8:43 (PDT)

Een bericht gedeeld door Blogger Bazaar Germany (@blogger_bazaar) op 17 Aug 2018 om 2:04 (PDT)