KMI waarschuwt voor buien en onweer: code geel in Limburg,1722 geactiveerd

Vanaf woensdagmiddag tot en met donderdagnamiddag kunnen er buien en onweders tot ontwikkeling komen. Die zijn soms stevig en bewegen maar langzaam, zo waarschuwt het KMI.

Op sommige plaatsen, vooral in het oosten van het land, zijn neerslaghoeveelheden mogelijk rond of net boven 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd.

Van woensdag 14 uur tot donderdag 18 uur geldt code geel voor de provincies Limburg, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg. Elders worden geen significante problemen verwacht als gevolg van onweer.

1722

Na de waarschuwing van het KMI activeerde de FOD Binnenlandse Zaken opnieuw het nummer 1722.

Het nummer 1722 heeft de bedoeling om de burger weg te houden van de noodnummers wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende of potentieel levensbedreigende situatie. Bel dus enkel naar het noodnummer 112 wanneer je dringend medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebt (bijvoorbeeld wanneer je huis in brand staat).