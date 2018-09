Kijk je naar de show van de Kardashians? Dan ben je volgens deze studie een slechter mens

Ben je een trouwe volger van de Kardashian-avonturen, dan zou je weleens onsympathiek kunnen overkomen. Dat suggereert althans een studie aan de London School of Economics and Political Science.

Een team wetenschappers observeerde 487 Britse volwassenen tussen de 18 tot 49 jaar, verdeeld over twee groepen. Beide groepen dachten dat ze deelnamen aan een experiment om hun geheugen en aandacht te testen, terwijl eigenlijk werd gekeken hoe ze reageren op materialistische content.

De ene groep kreeg advertenties voor luxegoederen, foto’s van beroemdheden en krantenkoppen boven verhalen over rijkdom te zien. De andere groep mocht naar meer neutrale beelden kijken van de natuur, advertenties voor het Londense metronetwerk en titels over dinosaurussen.

Weinig empathie

Tijdens de blootstelling aan de beelden moesten alle deelnemers vragen beantwoorden die hun houding tegenover rijkdom en succes in kaart brachten. Aansluitend werd ook gevraagd of ze af en toe naar tv-programma's kijken die een luxeleventje in de verf zetten, zoals ‘Keeping Up with the Kardashians’. Wat blijkt? De groep die beelden, foto’s en titels zag van materialistische aard en vaak naar glamoureuze programma’s kijkt, had vaker een materialistische houding. De mensen reageerden ook vaker op een asociale manier en hadden minder empathisch vermogen.

“Het is zeker niet mijn bedoeling om iemand die naar deze shows kijkt te beledigen of om te dicteren naar wat ze wel moeten kijken, want ze kunnen een leuk zijn om je hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag”, zei hoofdonderzoeker en therapeut Laurel Steinberg. “Maar hoe meer mensen worden geïnformeerd over hoe deze programma’s hun gedrag negatief kunnen beïnvloeden, hoe meer ze die invloeden kunnen weerstaan.” Eerder onderzoek wees al uit dat woorden zoals 'kopen' en 'duur' trouwens ook antisociale reacties kunnen veroorzaken.