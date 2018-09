Lena Dunham over het feit dat ze nooit kinderen zal krijgen: "Klap in mijn gezicht"

Het is zowat negen maanden geleden dat Lena Dunham (32) haar baarmoeder liet verwijderen als het gevolg van zware endometriose en nog elke dag worstelt ze met het feit dat ze nooit op natuurlijke wijze kinderen zal krijgen. Op Twitter vertelt ze eerlijk over de gemoedsschommelingen waarmee ze wordt geconfronteerd. "Soms is het als een klap in mijn gezicht."

'Girls'-ster Lena Dunham liet in december 2017 haar baarmoeder verwijderen. Dat deed ze nadat ze tien jaar lang met endometriose had gekampt. Dat is een chronische aandoening van het baarmoederslijmvlies die bijzonder pijnlijk kan zijn. Dat maakte ze toen zelf bekend in een essay op de website van Vogue. Daarin vertelde ze ook dat ze dus nooit op natuurlijke wijze moeder zal worden en dat knaagt nog steeds aan haar, laat ze nu op Twitter weten.

"Soms gebeurt het dat ik in het midden van een vrolijke dag tot het besef kom dat ik nooit kinderen zal baren en dan voelt het als een klap in mijn gezicht. Ik begrijp waarom het krijgen van kinderen geen must is, maar je kunt dat begrijpen en het nog steeds niet kunnen vatten. Het was een droom van mij", klinkt het.

Geobsedeerd door baby's

Om de verwijdering van haar baarmoeder te compenseren, slikt ze nu hormonen en ook dat heeft zo zijn gevolgen. "Een week geleden ben ik met oestrogeen gestart en nu ben ik geobesedeerd door baby's en droom ik zelfs over werkelijk bevallen. Is dit iets biologisch? Kan iemand die ook zijn baarmoeder heeft laten verwijderen me hier meer over vertellen?" Om dan te eindigen met een kwinkslag: "Het ergste aan je baarmoeder niet meer hebben is dat je je maandstonden niet meer als excuus kunt inroepen."

Sometimes in the middle of a joyful day the fact that I’ll never be able to bear children hits me hard. I logically understand why this isn’t a necessity- politically, emotionally etc. But you can understand and still not *know* It was a dream of mine. — Lena Dunham (@lenadunham) 5 september 2018

I started estrogen a week ago tomorrow and am suddenly obsessed with babies and having actual childbirth dreams. Is this biological? Can anyone with post-hysterectomy experience give me their thoughts? — Lena Dunham (@lenadunham) 5 september 2018