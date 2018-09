Hasselt - Vijf jaar effectief, dat is de straf die een 48-jarige man uit Hasselt woensdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren kreeg omdat hij zijn ex-vriendin met een hamer op het hoofd sloeg. “Raar dat ze niet dood is”, bedacht hij zich nog tijdens de behandeling van de zaak.

Op 22 maart belandde de man op het politiekantoor nadat hij als landloper in het vizier kwam van de politie. Zij stuurden hem naar de daklozenopvang in Brussel, maar daar had de veertiger geen oren naar ...