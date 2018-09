Goed nieuws: deze zomer kon je van geen enkel ijsje ziek worden

Afgelopen zomer gingen de temperaturen meer dan eens boven de 30 graden. Het ideale weer voor een ijsje, maar bij zo’n hoge temperaturen is er altijd een hygiënisch risico. Daarom voerde het Federaal Voedselagentschap controles uit bij allerlei ijsverkopers over het hele land. In totaal werden zo’n 108 monsters van roomijs genomen tussen juni en augustus.

De resultaten waren positief: bij geen enkele van de gecontroleerde ijsjesverkopers liep je het risico om ziek te worden. Bij twaalf verkopers, bij wie uit de analyses een overschrijding van sommige hygiëne-indicatoren werd vastgesteld, werd een meer diepgaande controle uitgevoerd.

Controleurs en laboranten van het FAVV zochten naar twee soorten besmettingen: ziekteverwekkende bacteriën die toxines produceren (Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus) en die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en indicatorkiemen (E. coli, enterobacteriën) die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de consument maar die kunnen wijzen op een gebrek aan hygiëne, of een direct gevolg kunnen zijn van de hoge buitentemperaturen.

De resultaten toonden aan dat 100 % van de onderzochte monsters veilig waren voor groot en klein. Voor indicatorkiemen toonden 25 monsters genomen door onze controleurs aan dat de bewaar- en verkoopomstandigheden voor verbetering vatbaar waren of dat er niet genoeg rekening gehouden werd met de hoge buitentemperaturen, onder andere bij het verversen van het water in de spoelbak voor de ijsschepper. Er werden 9 waarschuwingen en 2 PV’s opgemaakt.

Jean-Sébastien Walhin, directeur communicatie bij het Voedselagentschap: “Het FAVV heeft deze zomer deze actie gevoerd omdat, zoals bekend, hoge temperaturen voor problemen kunnen zorgen voor de voeding. Zomer is in België ook een tijd van plezier maken, en we wilden controleren of de hygiëne voldoende was zodat er geen gevaar was voor onze kinderen, die deze zomer maar wat graag een ijsje lustten! Dankzij het werk van onze controleurs kunnen we de kinderen en hun ouders nu geruststellen. Sommige bedrijven werden wel tot de orde geroepen en die zullen de komende maanden worden opgevolgd.”