Deze onbekende Britse royals doen de harten van heel wat meisjes sneller slaan

Prins Harry en William zijn getrouwd, maar er lopen in de Britse koninklijke familie nog wel meer begeerlijke mannen rond. Enter Arthur en Samuel Chatto, de kleinkinderen van prinses Margaret, de zus van de Queen. In tegenstelling tot heel wat andere royals stoppen zij zich niet weg op sociale media. Meer nog, nu en dan wordt er zelfs een foto in bloot bovenlijf gedeeld.

Samuel en Arthur Chatto zijn de zonen van Lady Sarah Chatto, de enige dochter van prinses Margaret. De jongens zijn respectievelijk 22 en 19 jaar oud en 24ste en 25ste in lijn van de troon. Dat ze ooit een functie zullen opnemen in het Britse koningshuis is gering en dus hebben ze stukken meer vrijheid dan pakweg hun verre neven Harry en William. Dat houdt ook in dat zij wel een Instagramaccount hebben die openbaar is.

Daaruit leren we dat Arthur heel wat tijd doorbrengt in de fitnesszaal en op zijn negentiende al een flinke spierbundel aan het worden is. Hij laat het dan ook niet na om regelmatig zijn T-shirt uit te trekken voor de foto. Zijn broer Samuel opteert voor een meer nerdy look. Momenteel zijn ze op reis in Griekenland met hun respectievelijke vriendinnetjes. Geen vrijgezellen meer dus, maar wie weet kan daar ooit nog verandering in komen.

Een bericht gedeeld door Arthur Chatto (@artchatto) op 28 Aug 2018 om 8:09 (PDT)

Een bericht gedeeld door Sam Chatto (@samchatto) op 18 Feb 2016 om 5:46 (PST)

Een bericht gedeeld door Arthur Chatto (@artchatto) op 27 Jul 2017 om 7:00 (PDT)