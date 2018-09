Agentschap Wegen en Verkeer rooit per ongeluk 200 beuken langs afrit autosnelweg

In het West-Vlaamse Torhout zijn meer dan 200 beuken per ongeluk gerooid. Beheerder Agentschap Wegen en Verkeer gaf de opdracht om enkele bomen te rooien en de rest te snoeien, maar de aannemer heeft er met de botte bijl op ingehakt. Dat meldt schepen van Leefmilieu en Natuur Elsie Desmet (CD&V).

Sinds 2003 stonden er langs de afrit van de E403 ruim 200 beuken die een poort moesten vormen naar het Houtland en Torhout. De bomen zijn in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. Maandagmiddag werd die natuurlijke poort echter neergehaald, dit zonder enig overleg met de stad Torhout.

“Wij hebben meteen contact opgenomen met AWV om te zien waar het is misgegaan. Dinsdag kregen we dan wat info”, aldus Desmet. Het rooien is het gevolg van een foute communicatie tussen een medewerker van AWV en de aannemer. Aanvankelijk was het de bedoeling om de bomen die het dichtst bij de weg stonden te rooien en de andere te snoeien. Er moest nog een plan van aanpak worden opgemaakt en overleg worden gepleegd met de stad. Door een verkeerde communicatie werden de beuken allemaal gerooid.”

Er is Torhout inmiddels compensatie beloofd, maar dat verandert niets aan de zaak dat er 200 bomen gerooid zijn. “De beuken waren inmiddels deel geworden van ons typisch landschap. We vinden het bijzonder jammer en de gevolgen zijn groot. AWV heeft ons echter beloofd dat het niet meer zal gebeuren”, besluit Desmet.