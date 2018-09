Overwerken is niet zo onschuldig als het lijkt

Nog snel een mailtje beantwoorden of nog even een telefoontje doen en voor je het weet heb je weeral een uur overgewerkt. Dat lijkt misschien onschuldig, maar uit nieuw onderzoek van Kantar Public en Het Zilveren Kruis blijkt dat het wel degelijk een impact op de gezondheid. "Burn-out is niet voor niets beroepsziekte nummer één", klinkt het.

Nee, overwerken is helemaal niet zo onschuldig als het op het eerste zicht lijkt en kan zelfs ronduit ongezond zijn. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Kantar Public in opdracht van de Nederlandse zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis. Om tot die conclusie te komen, werden 1.090 werknemers en 730 leidinggevenden bevraagd. Daaruit bleek dat werknemers gemiddeld drie uur per week overwerken en bazen 6,5 uur, en als belangrijkste reden werd aangegeven omdat het nu eenmaal "deel uitmaakt van de bedrijfscultuur".

Maar wat in de hoofden van heel wat werknemers en bazen normaal is, heeft een grote impact op de gezondheid. Zo bleek uit een grote internationale studie, gepubliceerd in The Lancet, dat er een duidelijk verband is tussen extreem overwerk en de kans op een beroerte en hart- en vaatziekten. Dat komt onder meer omdat de stress toeneemt en er minder tijd is voor gezond eten en sport. Overwerken heeft trouwens ook een nefaste invloed op de nachtrust. Tel dat allemaal samen en je weet dat je niet goed bezig bent.

Vaker boos

En dan is er nog het mentale aspect. Vooral als overwerk niet vrijwillig is, blijken er veel nadelen aan te verbonden zijn en loert een burn-out om de hoek. "Burn-out is niet voor niets beroepsziekte nummer één", stelt Jan-Willem Evers, commercieel directeur van Het Zilveren Kruis, die ook zegt geschrokken te zijn van de resultaten. Bovendien geven mensen die regelmatig overwerken aan dat ze vaker boos worden op hun kinderen en dat ook de relatie met hun partner er onder te lijden heeft. Toch maar mee opletten dus.