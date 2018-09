Zocht Abdeslam Belgisch doelwit? Informatie over Doel en Wetstraat gevonden op computer

Tijdens zijn vlucht na de aanslag in Parijs, zocht Salah Abdeslam informatie op over wapens en mogelijke doelwitten in Brussel. Dat is gebleken uit de analyse van de laptop van de terreurverdachte, die in Frankrijk in de cel zit. RTL kreeg de documenten te pakken en concludeert dat het best kan dat de man een aanslag wilde plegen in Brussel zoals die in Parijs.

Salah Abdeslam was een van de terroristen die op 13 november 2015 op meerdere plaatsen in Parijs een bloedbad aanrichtten. De uit Molenbeek afkomstige Abdeslam liet zijn bomgordel niet ontploffen, maar sloeg op de vlucht. Pas op 18 maart 2016 kon hij opgepakt worden door de politie.

In die maanden voor zijn arrestatie leefde hij onder meer ondergedoken in een huis in de Driesstraat in Vorst, waar na een uit de hand gelopen politiecontrole een laptop aangetroffen werd. Op de computer bevond zich een map met de naam ‘Salah’, zo kwam RTL te weten, met honderden documenten erin.

De inhoud doet vermoeden dat de terreurverdachte, die momenteel in de gevangenis zit in Frankrijk, een gelijkaardige aanslag als die in Parijs wilde plegen in Brussel. Uit de zoekgeschiedenis blijkt dat hij informatie opzocht over wapens en bekende bars die mogelijk een doelwit zouden kunnen zijn. Hij bekeek ook gewelddadige video’s en zocht op waar hij legeruniformen zou kunnen vinden. Op zijn computer werd ook een artikel over de kerncentrale van Doel en foto’s van Wetstraat 16 gevonden.