McLaren: "Toro Rosso moet Stoffel Vandoorne een contract geven"

McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat Stoffel Vandoorne de geknipte rijder is om in 2019 bij Toro Rosso aan de slag te gaan.

Eergisteren was de kogel dan door de kerk, onze landgenoot Stoffel Vandoorne moet plaats ruimen voor Lando Norris bij McLaren. Het is nog maar de vraag of we Vandoorne volgend jaar nog in de Formule 1 aan het werk zullen zien want er zijn veel kandidaten voor de nog beschikbare zitjes.

Zak Brown gelooft dat zijn bijna ex-rijder het meeste kans zou hebben bij Toro Rosso. Bij de Italiaanse renstal zien ze Pierre Gasly verhuizen naar Red Bull en de kans is klein dat we Brendon Hartley volgend jaar nog aan het werk zullen zien bij de formatie uit Faenza.

Potentieel zijn er dus twee vrije zitjes en er is niet meteen talent uit de Red Bull-stal dat rijp is voor de Formule 1. De voorbije dagen is zelfs Daniil Kvyat terug in beeld gekomen nadat hij vorig jaar nog voor het einde van het seizoen mocht beschikken, het zou dan de derde keer zijn dat de Rus bij Toro Rosso aan de slag gaat.

“Stoffel is zeker Formule 1-materiaal en moest ik van Toro Rosso zijn en potentieel twee zitjes beschikbaar hebben zou ik hem meteen vastleggen,” aldus Brown. “Hij is een uitstekende racepiloot maar weet je, met Lando kijken we naar de toekomst. Ik denk dat Stoffel in een andere omgeving wel kan uitblinken met een betere wagen.”

Het was voor onze landgenoot een ondankbare taak om zijn debuut bij een team te maken dat in een ongeziene crisis verkeert. De voorbije twee jaar leverden ze in Woking twee draken van racebolides af en tot overmaat van ramp slaagde Vandoorne er, om diverse redenen, niet in om een vuist te maken tegen teamgenoot Alonso.

“Ik denk dat we de voorbije twee jaar zeer slechte racewagens hebben gehad,” gaat Brown verder. “Iemand als Fernando kan zich veel sneller aanpassen, hij heeft zoveel ervaring.”

“Stoffel benaderde Alonso, veel meer dan andere teamgenoten in het verleden, zoals Fernando zich liet ontvallen.”

“Als ik kijk naar de eerste races van Vandoorne, Bahrein 2016 buiten beschouwing gelaten want dat was indrukwekkend, dan zie ik dat hij in 2017 complete vrije trainingen aan zich zag voorbij gaan. Ik ben niet zeker of hij echt wel de kans gekregen heeft om in zijn ritme te komen.”

“Wanneer je dan een teamgenoot hebt als Alonso, die zoveel ervaring heeft en beschouwd wordt als één van de beste, zo niet dé beste, dan weet je dat hij zich veel sneller zal aanpassen.”

Op de vraag of hij Vandoorne zou aanbevelen bij andere teams antwoordt de Amerikaan bevestigend.

“Ja, dat heb ik al gedaan. Als we Stoffel met iets kunnen helpen doen we dat meteen, hij is als familie voor ons en hij heeft goed werk voor ons verricht.”

“Ik hoop dat hij in de Formule 1 blijft, hij verdient dat maar we zijn wat andere raceklassen aan het overwegen en ik zou er niet aan twijfelen om hem bij de McLaren-familie te houden als we een zitje vrij hebben en hij daar interesse voor heeft,” besluit Brown.

