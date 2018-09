Jambon hard voor burgemeesters: “Beetje raar dat ze net voor verkiezingen aan klaagmuur staan over transmigranten”

Brussel - Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ziet electorale motieven achter de kritiek van verschillende burgemeesters op zijn aanpak van de transmigranten op de snelwegparkings. Dat liet vicepremier Jambon woensdag verstaan in De Ochtend op Radio 1. Hij benadrukte dat er nog politie-acties zullen volgen en dat parking na parking zal worden beveiligd.

Jambon reageerde op de beslissing van de burgemeester van Jabbeke, Daniël Vanhessche (CD&V), om de snelwegparking langs de E40 de komende maanden ‘s nachts gesloten te houden, ondanks overleg op het kabinet van de minister. Ook CD&V-burgemeester Dirk Claes liet dinsdag kritiek noteren op minister Jambon, over steun van de federale politie, maar ook op Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die bevoegd is voor de beveiligingswerken op de parkings.

De federale minister noemde het woensdag “een beetje raar” dat burgemeesters die volgens hem zelf jarenlang weinig hebben ondernomen, in een “pre-electorale periode” plots aan de klaagmuur staan. Het valt volgens de minister op dat in de communicatie van de burgemeesters, vooral CD&V’ers, steevast wordt verwezen naar ministers Jambon en Weyts en naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, alledrie van N-VA.

Hij verwijt sommige burgemeesters bijvoorbeeld dingen te zeggen die onjuist zijn. “Waar het nodig is, komt de federale politie in steun van de lokale politie om acties te voeren”, luidde het. Hij benadrukte dat de acties nog zullen worden opgevoerd, maar dat ze ook geregeld verplaatsen. Ook onderstreept Jambon dat minister Weyts budget heeft uitgetrokken voor de beveiliging van de parkings, via bijvoorbeeld hekken en camera’s. “Parking na parking wordt aangepakt”, verzekert Jambon.

Na de actie van dinsdagnacht in Kruibeke zullen de opgepakte transmigranten in kaart worden gebracht - hun identiteit wordt nagegaan, hun gsm uitgelezen - om zo op zoek te gaan naar de mensensmokkelaars die “grof geld verdienen aan die smokkelaars”. Jambon, die de actie bijwoorde, merkte naar eigen zeggen geen frustratie bij de politiemensen. “Zij begrijpen goed waarover het gaat”, luidde het.