‘Moeilijkste directeur van het land’ keert terug naar school en voltallig personeel meldt zich ziek

In elke school waar hij heeft gewerkt, waren er problemen met Thiéry T. als directeur. Hij zou zijn personeel bedreigen, onder druk zetten en is “absoluut onbekwaam”. Toch stond hij gisteren weer voor de deur van zijn oude school in De Panne. “We hebben geen andere keuze, hij is vastbenoemd”, zegt het schoolbestuur. Het voltallige personeel meldde zich prompt ziek.