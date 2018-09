Tiger Woods voor het eerst sinds 2012 in Amerikaanse selectie voor Ryder Cup

Tiger Woods maakt voor het eerst sinds 2012 weer deel uit van de selectie van de Verenigde Staten voor de Ryder Cup, het tweejaarlijkse treffen met de beste golfers van Europa. De 42-jarige Amerikaan kreeg dinsdag een uitnodiging van kapitein Jim Furyk.

Tiger Woods maakt voor het eerst sinds 2012 weer deel uit van de selectie van de Verenigde Staten voor de Ryder Cup, het tweejaarlijkse treffen met de beste golfers van Europa. De 42-jarige Amerikaan kreeg dinsdag een uitnodiging van kapitein Jim Furyk.

Het wordt de achtste Ryder Cup voor Woods, alleen in 1999 wist hij die ook te winnen. Twee jaar geleden was Woods er in Chaska (Minesota) ook bij, maar dan als vicekapitein.

Furyk selecteerde dinsdag ook nog Phil Mickelson en Bryson DeChambeau. Zijn vierde keuze maakt hij maandag bekend. Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler en Webb Simpson wisten op eigen kracht een plaats in het team af te dwingen.

Waterkansje voor Thomas Pieters

De Italiaan Francesco Molinari, de Engelsen Justin Rose, Tyrrell Hatton en Tommy Fleetwood, de Noord-Ier Rory McIlroy, de Spanjaard Jon Rahm, de Zweed Alex Noren en de Deen Thorbjorn Olesen zijn zeker van hun stek in het Europese team. Kapitein Thomas Bjorn deelt zijn vier wildcards woensdag uit. Wellicht mogen de Engelsen Ian Poulter en Paul Casey en de Zweed Henrik Stenson een uitnodiging in de bus verwachten. Voor het laatste ticket gaat het dan tussen de Spanjaarden Rafael Cabrera Bello en Sergio Garcia, de Engelsman Matt Wallace en onze landgenoot Thomas Pieters. Maar na zijn recente uitslagen moet onze landgenoot niet meteen hopen op een ticket...

De 42e Ryder Cup vindt in het weekend van 28 tot 30 september in Parijs plaats. De Verenigde Staten verdedigen hun titel.