Eerste editie N8 van Brasschaat schot in de roos, Dries De Bondt wint

De eerste editie van de N8 van Brasschaat werd gisterenavond gewonnen door Dries De Bondt. De renner van Veranda’s Willems had na de individuele tijdrit, de afvallingsrace en het afsluitende criterium de meeste punten verzameld waardoor hij de eindzege op zak stak.

De N8 van Brasschaat is een nieuw concept bedacht door organisator Luc Mattens waarbij alle renners hetzelfde startgeld ontvangen en vervolgens moeten strijden voor een vette prijzenpot.

Laureaat Dries De Bondt begon met de tijdrit te winnen, in de afvallingsrace kon hij niet scoren maar in de afsluitende wedstrijd over 45 km haalde hij zijn slag thuis door ook dat onderdeel te winnen. Dat volstond ruimschoots om de zege te pakken. Tweede in de eindstand werd Quinten Hermans terwijl Lasse Norman Hansen als derde eindigde. De afvallingsrace werd gewonnen door Nikki Terpstra maar die liet zich in de luren leggen in het laatste onderdeel waardoor hij niet meespeelde voor de eindzege.

De Bredabaan was behoorlijk volgelopen voor deze nieuwe sportwedstrijd. De organisatoren willen hier een jaarlijks evenement van maken, met liefst nog navolging in andere gemeenten.