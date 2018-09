Achttien transmigranten opgepakt tijdens grootschalige politieactie in Kruibeke

In Kruibeke werd vanochtend een grootschalige politieactie gehouden tegen transmigranten. Liefst achttien mensen, waarvan het grootste deel Eritreeërs, werden opgepakt op een bus. Bij de politieactie was een cameraploeg van de BBC aanwezig, die kwam kijken hoe België de problematiek rond transmigranten aanpakt.

Omstreeks vier uur begon de lokale politiezone Kruibeke-Temse de actie tegen transmigranten die via vrachtwagens op de snelwegparking in de Oost-Vlaamse gemeente richting het Verenigd Koninkrijk willen. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon was aanwezig bij de actie.

Korpschef Wim Pieteraerens roept de politiek op om met oplossingen te komen. “Ik kan dit probleem niet alleen oplossen, de regio of de provincie ook niet. Hier zijn politieke beslissingen voor nodig. En ook Groot-Brittannië moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is voor de transmigranten nog steeds te aantrekkelijk om het Kanaal over te steken.”