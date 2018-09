Nathalie Meskens koopt flat op Ibiza

Ze heeft al enkele jaren een grote liefde voor het Spaanse eiland, maar Nathalie Meskens heeft nu ook een nieuwbouwappartement gekocht op Ibiza. Dat meldt de site De Rijkste Belgen.

“Telkens als ik op dat eiland kom, voel ik dat er iets in de lucht hangt. Iets heel sterks”, vertelde ze daar eerder over. “Echt: er is iets met dat eiland. Vandaar ook dat er indertijd zoveel hippies op Ibiza gestrand zijn.” De actrice en presentatrice staat niet alleen met haar fascinatie voor Ibiza. Haar vriendin Natalia gaat er geregeld met vakantie, Pat Krimson woonde er jarenlang en de dj-broers Dimitri Vegas en Like Mike noemen het “hun tweede thuis”.