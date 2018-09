US OPEN. Nadal na hoogstaande vijfsetter naar halve finales, Serena stapje dichter bij zevende eindzege

Rafael Nadal heeft zich dan toch weten te plaatsen voor de halve finales van de US Open maar dat kostte bloed, zweet en tranen. Na een razend spannende en hoogstaande vijfsetter tegen Dominic Thiem trok de nummer één van de wereld na 4 uur 49 minuten (!) aan het langste eind. Bij de vrouwen gaat de 36-jarige Serena Williams door naar de halve finales en komt ze zo weer een stapje dichter bij een zevende eindzege in Flushing Meadows.

De Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP-1) klopte de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-9) in vijf sets: 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/5).

(later meer)

Foto: Photo News

In de halve finale neemt Nadal het op tegen de 29-jarige Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-3). De toernooiwinnaar van 2009 deed dat door de Amerikaan John Isner (ATP-11) in 3 uur en 31 minuten te verslaan. Hij leed daarbij zijn eerste setverlies dit toernooi: 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-2.

De 29-jarige Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-3) heeft zich dinsdag in New York als eerste voor de halve finales van het US Open geplaatst. De toernooiwinnaar van 2009 deed dat door de Amerikaan John Isner (ATP-11) in 3 uur en 31 minuten te verslaan. Hij leed daarbij zijn eerste setverlies dit toernooi: 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-2.

Vrijdag staat dus de halve finale tegen Nadal op het programma. Die laatste hield hem vorig jaar uit de finale. Dit jaar bereikte Del Potro ook al de halve finales van Wimbledon en de kwartfinales van Roland-Garros. Telkens was het Nadal die hem daarin een halt toeriep.

Serena Williams stapje dichter bij zevende eindzege

Serena Williams (WTA 26) gaat door naar de halve finales van de US Open. In de kwartfinales was de Amerikaanse in twee sets te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8). In 1 uur en 27 minuten werd het 6-4 en 6-3.Aan het begin van de eerste set was het nog even spannend: Williams kwam 1-3 en daarna 2-4 achter, maar herpakte zich snel en schreef de set op haar naam met 6-4.

In de tweede set startte Williams ijzersterk en liep ze uit tot 4-0. Ze moest Pliskova met tegenzin nog 3 games gunnen, maar plaatste zich met 6-3 op het scorebord uiteindelijk vrij vlot voor de volgende ronde.

Foto: AFP

Williams komt in de halve finales de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18) tegen, die in haar kwartfinale titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3) uit het toernooi knikkerde.

De 36-jarige Williams gaat voor een zevende zege op het hardcourt van Flushing Meadows. Ze won de vierde en laatste Grand Slam van het seizoen al in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.

Junior Arnaud Bovy in tweede ronde uitgeschakeld

De jonge Belg Arnaud Bovy (ITF-28) werd dinsdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het juniorentoernooi. De 17-jarige Luikenaar verloor met 6-1, 6-7 (6/8) en 6-4 van de Amerikaan Cannon Kingsley (ITF-36).