Wat te verwachten van Hao Zhang, de eerste Chinees bij Standard?

Weldra sluit Hao Zhang als eerste Chinees ooit in de clubhistorie aan bij Standard. De middenvelder komt over Bejin Renhe, de club van ex-Genkspeler Ayub Masika, en sluit eerst aan bij de beloften. Een marketingtruc of maakt de 19-jarige middenvelder echt kans op aansluiting bij de eerste ploeg? “Ik verwacht niet dat we hem daar meteen zien spelen”, zegt Cédrique Tulleners. De Hasselaar is assistent-trainer bij tweedeklasser Sichuan Jiuniu.

De komst van Hao Zhang kadert in een samenwerking die de Rouches in China zijn opgestart om Chinese jeugd op te leiden. Ze gaan dat doen in samenwerking met het bedrijf Starunion Sport, dat er jeugdopleidingen ...