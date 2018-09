lANAKEN Lanakenaar Rico C. (56) zit sinds gisteren in de cel voor betrokkenheid bij de dood van Inge Verstappen (55) in de Hoenderbroekstraat. Niet voor doodslag maar voor moord. Dat wijst erop dat de speurders van oordeel zijn dat de vroegere Ford-arbeider met voorbedachtheid heeft gehandeld. Inge Verstappen vertoonde snijwonden in de keel.