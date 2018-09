Houthalen-Helchteren/Leuven

96 jonge vrouwen heeft Willem V. (23) in drie jaar tijd belaagd. De Houthalenaar gaf zich uit voor een vrouwelijke masterstudent aan de KULeuven en kon zo via valse enquêtes intieme gegevens over hun seksleven ontfutselen, inclusief foto’s en video’s. Het gerecht vorderde gisteren twee jaar met uitstel tegen Willem V. “Ontdekken dat een goede vriend van je een viezerik is, komt heel hard aan”, getuigt één van zijn slachtoffers.