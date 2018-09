Kermisvuurwerk wordt geluidsarm

Hasselt Het vuurwerk bij de opening van de kermis in Hasselt wordt geluidsarm. Daarmee pioniert Hasselt. “De technieken zijn nog volop in ontwikkeling, maar toch levert dat nu al veel minder lawaaihinder op”, zegt schepen Gerald Corthouts (CD&V). Volgens vuurwerkspecialist Kris Degryse van Arts of Fireworks, dat het vuurwerk op 22 september afschiet, blijft alles min of meer bij het oude. “De kleuren zijn hetzelfde, de hoogtes die de pijlen halen zijn iets lager, maar er zijn veel minder luide knallen.”