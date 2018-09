Gingelom is dan wel een landelijke gemeente, aan steenwegen hebben ze geen gebrek. Sinds de N3 in Linter is aangepakt, dendert het vrachtverkeer nu vrolijk over de N80, dwars door Gingelom. Af en toe duikt er een plan op om dit op te lossen met een omleidingsweg. “Maar die staat in Brussel niet op de agenda”, stelt burgemeester Patrick Lismont (sp.a-Goesting) vast.