“Niet meteen in eerste ploeg”

Weldra sluit Hao Zhang als eerste Chinees ooit in de clubhistorie aan bij Standard. De middenvelder komt over Bejin Renhe, de club van ex-Genkspeler Ayub Masika, en sluit eerst aan bij de beloften. Een marketingtruc of maakt de 19-jarige middenvelder echt kans op aansluiting bij de eerste ploeg? “Ik verwacht niet dat we hem daar meteen zien spelen”, zegt Cédrique Tulleners. De Hasselaar is assistent-trainer bij tweedeklasser Sichuan Jiuniu.