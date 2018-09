Maandag maakt bondscoach Kevin De Weert de acht namen voor het WK in Innsbruck bekend. Opvallend is dat twee kanshebbers op een WK-selectie, met name Serge Pauwels (Dimension Data) en Diepenbekenaar Ben Hermans (Israel Cycling Academy), twee dagen na die bewuste persconferentie hun opwachting zullen maken in de Ronde van Slowakije.