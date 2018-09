“Jongeren naar gevangenis om plaats vrij te maken”

Ook De Wijngaard in Tongeren geviseerd in kritiek op gesloten jeugdinstellingen

TongerenDe zware kritiek die maandag geuit werd door politici van oppositie én meerderheid op de leefomstandigheden in de Vlaamse gesloten jeugdinstellingen, gold ook voor De Wijngaard in Tongeren. Het detentiecentrum kreeg het afgelopen jaar vertegenwoordigers van het Kinderrechtencommissariaat op bezoek, en die zijn hard in hun beoordeling. “De oudste jongeren moeten naar de gevangenis om plaats te maken voor anderen.”