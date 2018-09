BRUSSELDe Belgische financiële waakhond FSMA waarschuwt nog maar eens voor fraude met cryptomunten, zoals de bitcoin. “Ondanks eerdere waarschuwingen blijven we maar klachten ontvangen van consumenten die ingegaan zijn op frauduleuze aanbiedingen om in dergelijke virtuele munten te beleggen”, zegt een woordvoerder van de FSMA. De waakhond heeft dit jaar al voor 3 miljoen euro aan fraudemeldingen binnengekregen. “Maar dat is slechts het tipje van de ijsberg.”