Lotto Belgium Tour: proloogwinst voor Française, Kopecky knap vijfde

Met een proloog over 3,6 kilometer werd in Nieuwpoort het startschot gegeven van de Lotto Belgium Tour. De winst was voor de Française Biannic.

Het zag er lange tijd naar uit dat Riejanne Markus de zege zou pakken. De Nederlandse liet een tijd van 4’53” optekenen maar dat volstond niet voor de proloogwinst en de leiderstrui. De Franse kampioene Aude Biannic reed twee seconden sneller dan Markus en mag morgen in het West-Vlaamse Moorslede de eerste rit aanvatten in het gouden leidershirt. Anouska Koster, de eindlaureate van vorig jaar, eindigde derde. Lotte Kopecky was de beste Belgische op de vijfde plaats. De renster van Lotto Soudal diende vier seconden toe te geven op Biannic. “Ik had hier eigenlijk wel op het podium gemikt. Dat moet dan maar de komende dagen lukken want ik heb van deze vierdaagse wel een doel op zich gemaakt. Al moet ik toegeven dat ik de inspanningen van de Boels Ladies Tour van vorige week nog goed voel. Ik ben er enkele keren heel diep moeten gaan” liet Kopecky optekenen.