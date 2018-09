De laatste school van Limburg met uniform: “Minder keuzestress, minder pesten”

Genk -

Nu de leerlingen van Don Bosco in Boxbergheide (Genk) dit schooljaar voor het eerst de klas binnenwandelen in hun dagdagelijkse kleren, is het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk de enige school van Limburg die nog een uniform verplicht. En dat is niet eens tegen de zin van veel leerlingen. “Het uniform is net de reden waarom ik voor het Lyceum gekozen heb.”