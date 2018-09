Sponsortocht eindigt in ziekenhuis: quad maait Limburgse fietsers van de baan in Bastenaken

Maasmechelen / Heusden-Zolder / Sint-Truiden -

Twee Limburgse wielertoeristen die voor het goede doel op weg waren van Maasmechelen naar Gerardmer in Frankrijk, zijn maandag in de buurt van Bastenaken van de weg gemaaid door een quad. De twee liepen verwondingen aan de ruggenwervel op en moesten een nacht in het ziekenhuis verblijven. De derde diabetespatiënt zet zijn tocht verder.