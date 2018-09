Dieven stelen ketting die herinnert aan overleden dochtertje: "Hopelijk hebben de daders een hart"

Gingelom - De rondtrekkende dievenbende die maandagochtend toesloeg op verschillende plaatsen in Gingelom heeft ook een sieraad met grote emotionele waarde meegenomen. “Ze hebben een ketting gestolen met een hangertje waarop een foto van mijn overleden dochtertje Axana staat gegraveerd”, zegt Sabrina Bollen (40) uit Jeuk. “Dit doet ons heel veel pijn. Hopelijk hebben de daders een hart en brengen ze de ketting terug.”

Zondagnacht probeerde een rondtrekkende dievenbende in te breken in een twintigtal huizen in Jeuk en Vorsen. Onder meer bij de ouders van Sabrina Bollen (40) in de Albert Moyaertsstraat in Jeuk maakten ...