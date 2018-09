Vuelta - Lotto-renner klaagt over pijn aan de heup na alweer een val

In de tiende Vueltarit kwam Jelle Wallays (Lotto Soudal) dinsdag op 41 kilometer van de aankomst samen met de Italiaan Simone Petilli ten val. De West-Vlaming reed de wedstrijd wel uit. Hij liep vooral schaafwonden op.

“Ik heb last van twee geschaafde heupen”, laat Wallays weten. “En ik heb ook wel heel veel pijn inwendig in de heup. Dat is vervelend. Voorts zit er ook een groot gat in mijn hand.”

Wallays werd de eerste zorgen toegediend na de finish. Het is nog niet zeker of hij dinsdagavond nog langsloopt in het ziekenhuis. Dat moest nog besproken worden met de ploeg.

Vorig jaar kwam Wallays ook ten val in de Vuelta, tot twee keer toe, in de vierde en zesde etappe. Hij reed de rittenkoers evenwel nog uit, maar later bleek dat hij bij die valpartijen meerdere breuken had opgelopen, een breuk van het scafoide (polsgewricht) van de rechterhand en van de zesde en zevende rib rechts.

Petilli was er dinsdag erger aan toe dan Wallays. “Simone was een tijdje buiten bewustzijn”, laat zijn team UAE Emirates weten. “Uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat hij een hersenschudding heeft. Hij liep ook een diepe snede op aan zijn linkse wenkbrauw die genaaid moest worden. Ook zijn er verschillende tanden gebroken. Hij verblijft nu in het ziekenhuis van Zamora en verkeert in een goede en stabiele toestand. Hij kan communiceren met de teamdokter en de CAT-scan toonde aan dat neurologische problemen uitgesloten zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten.