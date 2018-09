VLM in vereffening: “Wie rechtstreeks boekte, is waarschijnlijk zijn geld kwijt”

Passagiers die een vlucht boekten bij SHS Antwerp Aviation (VLM) en een annuleringsverzekering hebben, kunnen daarvoor niet bij de verzekeringsmaatschappij terecht. Dat zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). De maatschappij, die vrijdag in vereffening ging, had dat maandag nochtans aangekondigd in een persbericht. “Maar deze reisverzekering dekt de klant wanneer hij zélf door omstandigheden moet annuleren.”

SHS Antwerp Aviation, dat onder de naam VLM op de luchthaven van Antwerpen vliegt, ging vrijdag in vereffening. “Wie rechtstreeks bij de maatschappij boekte, is waarschijnlijk zijn geld kwijt”, zegt de VVR. “De enige optie is via de geijkte kanalen aansluiten bij de andere schuldeisers en aangifte van schuldvordering doen.”

Wie via een reisbureau een vlucht boekte die onderdeel is van een reispakket, kan in tegenstelling tot de bewering in het persbericht niet naar het Garantiefonds Reizen stappen. “Zij dekken, net als de Vlaamse Solidariteit Reisgelden via Amlin, de insolventie van het reisbureau. Deze passagiers moeten bij hun reisbureau zijn.”

“Sinds 1 juli 2018 geldt in België een nieuwe pakketreizenwet, die stelt dat een reisbureau in gevallen als deze een bijstands- en informatieplicht heeft”, zegt van den Bosch. “Bovendien zoeken ze samen met de betrokken reiziger een passend alternatief”. Wanneer het gaat om een zakenreis met een raamovereenkomst tussen een bedrijf en een reisbureau, gelden dan weer de voorwaarden van die overeenkomst.

Van den Bosch hekelt het feit dat onder de Europese wetgeving luchtvaartmaatschappijen niet verplicht zijn een verzekering tegen insolventie te nemen. Reisbureaus moeten dat wel. “De recente gebeurtenissen, zoals het faillissement van Air Berlin en Monarch Airlines en nu de vereffening van SHS Antwerp Aviation, tonen aan dat dat dringend moet veranderen.”