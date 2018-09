Fransman randt kansarme Roemeense kinderen aan in Brussel

Een 43-jarige Fransman die tussen 2012 en 2017 verschillende minderjarigen zou aangerand hebben in Brussel, is voor de zomer door het Franse gerecht aan België overgeleverd. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Volgens het parket verschijnt de man woensdag voor de 54ste, Franstalige kamer van de Brusselse correctionele rechtbank.

De Fransman zou tussen 2012 en 2017 verschillende Roemeense kinderen aangerand hebben door te profiteren van de precaire situatie waarin de minderjarigen verbleven. De man knoopte vriendschappen met de ouders van de kinderen door hen hulp aan te bieden, waarop de ouders nietsvermoedend ingingen. Het misbruik zou onder meer plaatsgevonden hebben in parken in het Brusselse. Het was een begeleider van een internaat, waar één van de minderjarigen verbleef, die de politie verwittigde. Toen de Fransman echter in de gaten kreeg dat er een onderzoek tegen hem liep, nam hij in augustus 2017 de vlucht naar Frankrijk. In zijn flat in Sint-Gillis vond de politie wel nog bezwarend materiaal, waaronder video-opnames.

De Brusselse onderzoeksrechter schreef een Europees aanhoudingsbevel uit tegen de veertiger en op basis daarvan werd die net voor de zomer aan België overgeleverd.