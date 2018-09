Met deze tips zijn je enkellaarsjes klaar voor het nieuwe seizoen

Het najaar is bijna in het land, tijd om je herfstgarderobe inclusief enkellaarsjes boven te halen. Met de juiste verzorging haal je die laatste in geen tijd uit hun winterslaap!

Lederen enkellaarsjes

Of je nu een paar nieuwe enkellaarsjes hebt die je voor de eerste keer gaat dragen, of een paar dat je na een lange tijd opnieuw gaat dragen: laat je laarsjes altijd eerst een paar uur rechtop staan zodat ze (terug) volledig in vorm komen. Best vul je ze eerst op met wat krantenpapier, zo komen ze het makkelijkst (terug) in vorm.

Heb je je enkellaarsjes nog niet gepoetst? Ga dan niet alleen de plekjes te lijf met je poetsdoek, maar maak je laarsjes een beetje nat over heel het oppervlak om kringen te vermijden. Laat je schoenen vervolgens binnen drogen en spuit ze daarna in met een water-en vuilafstotende spray specifiek voor lederen schoenen.

Suède enkellaarsjes

Vuile suède enkellaarsjes? Borstel eerst met een aangepast suèdeborsteltje in de richting van je hak om komaf te maken met stof en oppervlakkige vlekken. Zodra het oppervlakkige vuil weg is, neem je een fijn doekje of wattenschijfje met een flinke dosis micellair water, dat trekt het resterende vuil letterlijk uit je schoenen. Nog vlekken? Houd je schoenen boven kokend water zodat de stoom het vuil kan los krijgen en wrijf het daarna af met een lichtjes vochtige doek. Spuit je enkellaarsjes nadien terug in met een waterafstotende spray.

Enkellaarsjes uit lakleer

Ook je enkellaarsjes uit lakleer geef je best een onderhoudsbeurt vooraleer je ze gaat dragen. Lakleer heeft de neiging om nogal hard aan te voelen, dus steek zeker wat krantenpapier of zakdoekjes in je laarsjes om ze minder stijf te maken. Last van harnekkige vlekken? Dep een beetje melk op je schoenen, dat verwijdert vlekken en zorgt voor een nieuw glanslaagje. Spuit ze vervolgens in om ze te beschermen tegen vocht en vuil met een aangepaste spray voor lakleer.