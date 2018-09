Zomervakantie goed voor 1,3 miljoen overnachtingen in Limburg

In juli en augustus zijn in Limburg 325.000 toeristen ingecheckt. Ze waren goed voor 1,3 miljoen overnachtingen en meer dan 125 miljoen euro omzet. Bijna acht op tien logiesuitbaters heeft tijdens de zomermaanden evenveel of zelfs meer gasten ontvangen dan vorig jaar, blijkt uit een rondvraag van Toerisme Limburg. Met dank aan het uitzonderlijk mooie weer.