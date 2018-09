Viviani bezorgt Quick Step Floors 60ste zege van het seizoen na massaspurt in de Vuelta

De Italiaan Elia Viviani heeft de tiende etappe van de Vuelta gewonnen na een massaspurt. Voor Quick Step Floors was het al de zestigste zege van het seizoen, voor Viviani de tweede van deze Vuelta.

Eén dag na de rustdag in de Ronde van Spanje was de renners geen siësta meer gegund. De tiende etappe tussen Salamanca en Fermoselle leek gedoemd om op een massaspurt te eindigen, maar dat hield de Portugees Tiago Machado (Team Katusha - Alpecin) en de Spanjaard Jesús Ezquerra (Burgos - BH) niet tegen om aan een paar uurtjes kamikazetrappen te beginnen.

Het tweetal hield lang stand en ging met de bonificaties bij de eerste tussenspurt aan de haal. Alejandro Valverde mikte op de overgebleven seconde om zich op kop van het klassement naast leider Simon Yates te hijsen, maar LottoNL-Jumbo was bij de pinken. Intussen volgde er minder goed nieuws vanachter het peloton, waar Simone Petilli (UAE Team Emirates) roerloos was blijven liggen na een valpartij. De Italiaan moest afgevoerd worden, zijn Vuelta zit erop.

Op de enige col van de dag, de Alto de Fermoselle, trokken de troepen van Bora-Hansgrohe het tempo even omhoog. Ezquerra was de eerste die voorin moest afhaken, amper een kilometer later was het aan Machado om stervende zwaan te spelen. Rafal Majka maakte indruk in het team van wereldkampioen Peter Sagan, maar het was toch weer Alejandro Valverde die eerst boven kwam. Voor een verrassende Pieter Serry en Nairo Quintana.

Viviani wint tweede rit in deze Vuelta

Op zo’n vijftien kilometer van de finish was het toch even verrassend alarmfase rood. Zowel Nairo Quintana als leider Simon Yates reden lek - die laatste zelfs tot twee keer toe. Gelukkig zonder erg. Inmiddels was Diego Rubio de volgende die wielerteam Burgos-BH wat publiciteit bezorgde in een quasi hopeloze uitval van tien kilometer - hij werd gegrepen op tien kilometer van de finish.

De spurttreintjes stoomden langzaam maar zeker op de finish af en ondanks een late uitval van Postlberger toonde Quick Step Floors zich daar almachtig. Elia Viviani maakte het af, zijn tweede zege in deze Ronde van Spanje al en de zestigste van Quick Step Floors dit seizoen. Peter Sagan werd tweede, Giacomo Nizzolo vervolledigde het podium. Voor Sagan was het al de derde tweede plaats in deze editie.

Woensdag brengt de 207,8 kilometer lange elfde etappe het peloton van Mombuey naar Luintra. Onderweg worden er drie cols van derde en één van tweede categorie beklommen. Daarnaast zijn er tal van niet gecategoriseerde hellingen, vlak is het nooit.