Alaphilippe sprint naar zege in Ronde van Groot-Brittannië, Patrick Bevin nieuwe leider

Julian Alaphilippe heeft dinsdag de derde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC) gewonnen. Na 128 kilometer in Bristol sprintte de 26-jarige Fransman van Quick-Step Floors naar de zege, voor de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin en de Let Emils Liepins. Jasper De Buyst werd vijfde, Xandro Meurisse tiende.

Bevin (BMC) nam de leiderstrui over van de Italiaan Alessandro Tonelli. De Australiër Cameron Meyer, maandag ritwinnaar, staat in dezelfde tijd. Alaphilippe is op twee seconden tweede. Meurisse is als achttiende op 49 seconden beste Belg in de stand.

Na een snelle en nerveuze start slaagde een groep van vier er na 45 kilometer in om weg te rijden. Dat waren de Britt Matt Holmes, de Duitser André Greipel, de Fransman Romain Cardis en de Nederlander Pascal Eenkhoorn. Drie andere renners maakten de oversteek: Dmitrii Strakhov, Ruben Fernandez en onze landgenoot Iljo Keisse. Het peloton gunde hen weinig voorsprong: maximaal 50 seconden en na enkele kilometers werden ze weer opgeraapt. Dat was het sein voor Tony Martin om zijn kans te wagen. Ben Swift, Angelo Tuluk en Jon Mould sloten aan. Quick-Step Floors zorgde ervoor dat ze nooit echt ver reden.

Nog voor de laatste beklimming van de Providence Lane (1 km aan 8,8%), op 9 kilometer van de aankomst, slokte het peloton de vluchters op. Fernando Gaviria bepaalde op de klim het tempo. Voor veldrijder Tom Pidcock ging het niet snel genoeg. Hij lanceerde als eerste een aanval en kwam ook als eerste over de top. In de afdaling werd hij door een uitgedund peloton voorbij gewalst. Finaal werd door een kleine groep gesprint om de zege. Bub Jungels lanceerde zijn ploegmaat Alaphilippe perfect naar zijn negende succes van het seizoen.