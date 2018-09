Proximus-baas Dominique Leroy genoemd als nieuwe baas Brits telecombedrijf BT

Volgens de Britse zondagskrant The Sunday Telegraph zou Dominique Leroy, de CEO van Proximus, in de running zijn om de nieuwe CEO van het Britse telecombedrijf BT te worden. Proximus reageert dat Leroy het Belgische telecombedrijf wil blijven leiden.

“Leroy onderstreept dat haar mandaat loopt tot januari 2020. Onder de huidige omstandigheden, met grote uitdagingen voor Proximus op de Belgische telecommunicatiemarkt, is ze vast van plan om het bedrijf te blijven leiden om deze disruptie efficiënt aan te pakken”, reageert Proximus op de geruchten.

The Sunday Telegraph haalt vooral Ronan Dunne, de topman van Verizon Wireless en vroeger topman van O2 in Groot-Brittannië, aan als kandidaat-CEO. BT wordt momenteel nog geleid door Gavin Patterson, maar hij moet het bedrijf verlaten na ongerustheid bij de aandeelhouders over de koersdaling van het aandeel BT.