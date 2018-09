Banken nemen drastische maatregelen tegen oplichters

Banken nemen drastische maatregelen tegen overschrijvingsfraude. Daarbij worden overschrijvingsformulieren letterlijk uit de brievenbus van een bankkantoor gevist en aangepast in het voordeel van de oplichters. KBC vraagt nu haar klanten om enkel nog overschrijvingen af te geven aan het loket. Ook andere grootbanken nemen of namen al maatregelen.

Het aantal mensen dat nog betalingen doet via overschrijvingsformulieren op papier, daalt jaar na jaar. Toch blijft het aantal gevallen van overschrijvingsfraude veel te groot. Daarom sluiten meer en meer banken hun brievenbussen en voeren enkel nog overschrijvingen uit die aan het loket worden afgegeven.

De modus operandi van de daders is niet nieuw. Met een lijmstok, een koordje met daaraan een stevig kleefmiddel of een ander handigheidje, worden papieren overschrijvingen die mensen in de buiten- of binnenbrievenbus van hun bankkantoor deponeren voorzichtig uit de brievenbus van het kantoor gevist. Daarop wordt het rekeningnummer van de begunstigde vervangen door het nummer van een rekening dat door de oplichters werd geopend of wordt het inschrijvingsformulier ingescand om nadien de gegevens over te zetten op een nieuw overschrijvingsformulier. Met maar een doel uiteraard: geld van de rekening van nietsvermoedende slachtoffers overschrijven op hun rekening. Als de fraude aan het licht komt, een overschrijving gebeurt niet dezelfde dag, is het geld al lang afgehaald.

Alle grote banken in ons land nemen daarom maatregelen. Zo worden binnen- en buitenbrievenbussen afgesloten of worden klanten er van verwittigd dat overschrijvingen die in de brievenbus werden gedeponeerd, niet meer worden uitgevoerd.

“KBC blijft haar klanten hierover sensibiliseren en ondersteunt hen om een veiligere manier van overschrijven te leren kennen (bv. via kantoorautomaat). Papieren overschrijvingen kunnen enkel nog aan het loket afgegeven worden (of in een aantal gevallen nog in de binnenbrievenbus in de beveiligde kantoorzone)”, zegt Pieter Kussé van KBC.

Op de buitenbrievenbussen van de kantoren werd al een rode waarschuwingssticker aangebracht met de tekst “Deponeer geen cheques, noch overschrijvingsformulieren of waarden in de brievenbus”. Ook op de binnenbrievenbussen (in de automatenzone) worden klanten gewaarschuwd of worden brievenbussen afgesloten.

“In de nieuwbouwprojecten worden zelfs geen binnenbrievenbussen meer geplaatst. En ook overschrijvingen die met de post bezorgd worden, zullen niet uitgevoerd worden”, aldus nog woordvoerder Pieter Kussé.