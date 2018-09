Adembenemende beelden: vrouw breekt wereldrecord slacklinen op enorme hoogte

“Het is wat het is, je wandelt tot je aan de andere kant bent of tot je valt. Simpel.” Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de Canadese Mia Noblet. De waaghals van amper 23 jaar wist vorige week een wereldrecord te breken door maar liefst een kilometer te wandelen op een strak gespannen koord, ook wel bekend als slacklinen. En dat allemaal op honderden meters hoogte, boven een meer in Noorwegen.

Het mag geen verrassing heten dat de jongedame uit Vancouver niet aan haar proefstuk toe was. Het vorige record van ruim 600 meter stond immers ook al op haar naam. Al verbleekt die lengte bij het huzarenstukje dat Noblet ditmaal voor elkaar kreeg. Met de hulp van enkele vrienden legde ze 1 kilometer af op een 2,5 centimeter brede koord over het Noorse meer Svarthollvatnet.

Vreemd genoeg kon de Canadese zich achteraf nauwelijks wat herinneren van haar spectaculaire wandeling. “Op zo’n moment ben ik zo geconcentreerd dat ik niet bezig ben met mijn omgeving”, vertelde ze aan lokale media. “Het enige wat ik nog weet, is dat ik een hele tijd in de zon had gelopen.”