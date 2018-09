Meer dan 120.000 Duitsers vragen met petities stopzetting van levering nucleaire brandstof aan België

Meer dan 120.000 mensen hebben in Duitsland via twee gelijkaardige petities gevraagd om de levering van Duitse nucleaire brandstof aan de Belgische kerncentrales van Doel en Tihange stop te zetten, meldde de krant Die Tageszeitung dinsdag.

Het platform “We Act” en het Münchense Instituut voor het Milieu maakten de petities maandag over aan het Duitse ministerie van Milieu in Berlijn. “Een ongeval in België zou duizenden Duitse gezinnen schade toebrengen”, zegt Philipp Bedall, die zich binnen het milieu-instituut bezighoudt met het nucleaire. “Als de federale overheid coherent was, zou ze niet alleen de kerncentrales hebben gesloten maar ook de brandstofcentrales van Gronau en Lingen hebben stilgelegd.”

Het is niet voor het eerst dat Duitse burgers vragen om de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 te sluiten of om de levering van splijtstof te stoppen. Volgens hen zijn de reactoren gevaarlijk omdat er microscheurtjes werden ontdekt. In juli vroegen bijvoorbeeld nog 500.000 Belgen, Duitsers en Nederlanders in een petitie de sluiting van Doel 3 en Tihange 2.

België gaat radioactief afval uit Luxemburg opslaan

Uitgerekend vandaag raakte ook bekend dat het Groothertogdom Luxemburg gaat gebruikmaken van de Belgische expertise over de opslag van nucleair afval. Dat meldt de krant Le Soir. Luxemburg heeft een kleine productie van radioactief afval, die in samenwerking met België zal worden opgeslagen.

In juli 2016 is een bilateraal akkoord getekend tussen beide landen. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) diende vrijdag een wetsontwerp in om dat akkoord toe te passen, aldus de krant. De tekst voorziet dat “Luxemburgs radioactief afval (...) wordt opgeslaan in België tot hun definitieve opslag”, ook in ons land. De regering keurde de tekst in eerste lezing goed.

Het meeste van het Luxemburgse afval is weinig radioactief, maar wel met een lange levensduur. België heeft wel nog altijd geen politieke beslissing genomen over de langdurige opslag van dergeljk afval, aldus de krant.