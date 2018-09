Twintiger in cel na diefstal met geweld in Termien

Genk - Een 29-jarige Genkenaar zit sinds maandagavond in de gevangenis opgesloten. De man was betrokken bij een diefstal met geweld op de Rozenkranslaan in Termien. Hij bedreigde rond 5.45 uur ter hoogte van een café een 40-jarige vrouw met een mes en stal haar handtas en gsm. De vrouw raakte niet gewond. Via een kennis van haar werd de politie verwittigd. De agenten van de politie CARMA konden in de buurt de 29-jarige verdachte in de boeien slaan. Hij had naast de gestolen gsm ook nog een kleine hoeveelheid drugs op zak. De gestolen handtas bleek hij te hebben weggegooid. Ze kon later een de vrouw worden teruggegeven. Maandag in de loop van de vooravond werd de verdachte bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet de verdachte aanhouden. (mm/cn)