Regenweer? Dan stemt de Queen haar paraplu af op haar outfit

In Groot-Brittannië regent het vaak, maar daar is koningin Elizabeth als geen ander op voorbereid. De Queen beschikt over een uitgebreide collectie paraplu’s die perfect passen bij haar kleurrijke outfits.

Als het regent heeft de oma van prins William en prins Harry altijd een transparante paraplu bij zich, die ze al dan niet zelf boven haar hoofd houdt. Zo’n doorzichtig accessoire is handig omdat het overal bij past, maar de fashionista in de Queen gaat net een stapje verder: de rand, het handvat en het topje van de paraplu hebben altijd een opvallend kleurtje.

De kleur komt bovendien altijd overeen met de dominante tint in haar outfit. Draagt ze een roze ensemble, dan komt exact hetzelfde roze terug in de paraplu. Dat geldt trouwens voor elke schakering van het kleurenspectrum, zo bewijzen foto’s uit het archief.

De koningin bestelt haar paraplu’s sinds de jaren 60 bij het Canadese bedrijf Fulton, dat zich sinds 1956 de accessoires specialiseert. “Ze is dol op de transparante versie omdat ze de mensen die rond haar staan dan ook echt ziet en kan zwaaien”, zei de oprichter van het bedrijf eerder in een interview.

De redenen achter de kleurrijke looks van de Queen werden reeds onthuld in de documentaire ‘The Queen at 90’. “Ze moet opvallen zodat de mensen kunnen zeggen: “Ik zag de koningin”, zegt Sophie Helen Mountbatten-Windsor daarin. Zij is de echtgenote van prins Edward, de jongste zoon van de Queen en prins Philip. Daarnaast zetten de outfits ook haar leidinggevende rol in de verf.