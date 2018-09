Groot en klein geniet van vleermuizenwandeling

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - Op zaterdag 25 augustus 2018 organiseerde de Stad Hasselt, Domein Kiewit en Natuurpunt Hasselt-Zonhoven hun jaarlijkse vleermuizenwandeling.

De deelnemers werden opgesplitst in 2 groepen, volwassenen en kinderen, om alzo wat meer te leren over het leven van de vleermuis. De volwassenen kregen een PowerPoint-voorstelling over de vleermuis, gegeven door Jos Coteur en de kinderen kregen het verhaal van de vleermuis op kindermaat. Na de uitleg en een versnapering gingen we met bat-detectoren op zoek naar de vleermuizen op ons Domein. "Zo hebben we de dwergvleermuis en de laatvlieger gespot", klinkt het.