Samana Mopertingen bezoekt De Brug in Vroenhoven

Mopertingen

Op vrijdag 31 augustus heeft Samana Mopertingen de zomervakantie plechtig afgesloten met een uitstap naar De Brug in Vroenhoven.

Omstreeks 13 uur verzamelden een 46-tal Samana-leden aan de kerk in Mopertingen om er op de toeristische shuttle van de stad Bilzen te stappen. Deze bracht hen naar “De Brug” in Vroenhoven. Daar stonden een twee-tal gidsen hen op te wachten om hun een boeiende rondleiding te geven in het museum. Na de interessante uitleg over WOII en de uitleg over het Albertkanaal en de Vlaamse Waterweg, werd iedereen een tas koffie en een stukje Limburgse vlaai aangeboden.

Vervolgens ging de uitstap verder langs de landelijke wegen van Heukelom en Val-Meer om in Millen te belanden. Daar werd in Dine ’n Ice aan het hele gezelschap een warme maaltijd aangeboden. Na het lekkere ijs-dessert en na het maken van een groepsfoto, ging het terug richting Mopertingen alwaar we rond 20:00 uur aankwamen.